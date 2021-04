10 sposobów na to jak przyspieszyć szczepienie. Przygotowanie do szczepienia przeciw Covid-19? Jak przetrwać w punkcie szczepień? 26.04.2021 Matylda Witkowska

1. Ściągnij z internetu i wypełnij w domu kwestionariuszTen prosty zabieg bardzo skróci pobyt w punkcie szczepień i zminimalizuje ryzyko zakażenia. Kwestionariusz można pobrać z rządowej strony gov.pl/szczepimysie, jest dostępny w zakładce "Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów".Jeśli nie mamy w domu drukarki możemy zrobić wydruk w punkcie ksero lub poprosić kogoś o przyniesienie druku z punktu szczepień.

10 sposobów na to jak przyspieszyć szczepienie. Przygotowanie do szczepienia przeciw Covid-19? Jak przetrwać w punkcie szczepień? Jak zachować się w punkcie szczepień? Jak uniknąć kolejek w punkcie szczepień? Co zrobić, żeby szczepienie przeciw koronawirusowi przebiegło sprawnie i bezpiecznie? Jak przygotować się do szczepienia? Jak wypełnić kwestionariusz? 10 sposobów na to, jak ułatwić sobie szczepienie i skrócić pobyt w punkcie szczepień zdradza lekarz rodzinny Michał Matyjaszczyk, kierujący punktem szczepień w łódzkiej Matce Polce.