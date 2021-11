100. rocznica urodzin Kazimierza Górskiego. Wystawa w łódzkiej SMS. Gośćmi: Jan Tomaszewski, Mirosław Bulzacki i Dariusz Górski

– Jesteśmy współorganizatorem tej wystawy, ale różni się ona od tej, którą Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizowało na stadionie PGENarodowym – mówi Kamil Siemiradzki z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. – Łódzka wystawa jest planszowa, głównie prezentowane są zdjęcia pana Kazimierza. Gośćmi na wernisażu będą: podopieczni legendarnego trenera, bohaterowie z Wembley Jan Tomaszewski i Mirosław Bulzacki oraz syn szkoleniowca Dariusz Górski.

Urodzony 2 marca 1921 roku we Lwowie Kazimierz Górski stał się legendą polskiej piłki. To właśnie pod jego wodzą reprezentacja Polski odniosła swoje pierwsze wielkie sukcesy zdobywając najpierw złoty medal igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 r, później zajmując trzecie miejsce w mistrzostwach Świata w RFN w 1974 roku i sięgając po srebro na igrzyskach w Montrealu w 1976 roku mówiący z charakterystycznym akcentem Górski został wybrany najlepszym polskim trenerem XX wieku.

Nie ma bardziej związanego z Kazimierzem Górskim miejsca w Łodzi. To właśnie przy ul. Milionowej król trenerów często spotykał się z trenerami, uczniami i kadrą pedagogiczną.