120 Rap Fest. O.S.T.R. zagra w Atlas Arenie w Łodzi! O.S.T.R z nowym festiwalem w Łodzi!

O.S.T.R, czyli jedna z legend Polskiej sceny hip-hopowej po wraca do Łodzi i to z festiwalem 120 Rap Fest. Jak możemy przeczytać na stronie wydarzenia, "Artysta zaprasza na koncertową domówkę do siebie, skrzykuje przyjaciół i rozkręca festiwalowe wydarzenie roku jako gospodarz, host i pomysłodawca".

To będzie jedyne takie doświadczenie - muzyka, street art, nawijki, początki, pionierski duch, kiedy wszystko się tworzyło i budowało. Wracamy do lat 90-tych, do kaseciaków, do crusingu po ulicach, wymieniania się kasetami VHS, boom-boxowego grania, tagowania i słów o mocy zmieniającej życie. - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.