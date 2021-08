13 sierpnia w piątek ŁKS gra w Niepołomicach z Puszczą

Ełkaesiacy zapewniają, że nie dadzą się wpuścić w Puszczę.Za zespołem z alei Unii 2 przemawia statystyka spotkań z ekipą z Niepołomic, choć to akurat wielkiego znaczenia zdaje się nie mieć. Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się 16 maja tego roku na boisku Puszczy. Miejscowi przegrali to spotkanie 2:3 (1:0). Gole dla zwycięskiej drużyny strzelili Ricardino, Łukasz Sekulski oraz Maciej Wolski. Był to czwarty w historii obu klubów oficjalny mecz i druga wygrana łodzian. raz triumfowała Puszcza, a jedno spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Bramki 9-7 na korzyść ŁKS. Na dodatek niepołomiczanie przystąpią do tego meczu w kiepskich raczej nastrojach, bo w poniedziałkowy wieczór przegrali na wyjeździe z Koroną Kielce 1:3 (0:1). Bramkę dla pokonanych zdobył Piotr Mroziński. Podopieczni trenera Tomasza Tułacza mają więc na koncie trzy punkty, bo w pierwszej kolejce wygrali w Jastrzębiu z GKS 2:0 (1:0). W tej potyczce do bramki miejscowych trafił wspominany Piotr Mroziński. Wcześniej był gol samobójczy.

Ełkaesiacy przygotowują się już pełną parą do piątkowego starcia w Niepołomicach, które ma się rozpocząć o godz. 18.

- Z zespołem normalnie trenował już Ricardinho, który zdaniem szkoleniowca ŁKS ma szansę pojawić się na boisku w meczu z GKS Jastrzębie, czyli w środę 18 sierpnia - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS Łódź. - Nieco dłużej przyjdzie nam poczekać na Samuela Corrala, ale i on trenuje już z zespołem, chociaż nie może jeszcze uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach. Kamil Dankowski i Antonio Dominguez odpoczywają ze względu na urazy. Hiszpan wznowi zajęcia za kilkanaście dni.

Dodajmy, że klub zgłosił do rozgrywek I ligi Mikołaja Lipienia, który występował ostatnio w trzecioligowych obecnie rezerwach.

Jeśli chodzi przygotowania, to oprócz typowo piłkarskich zajęć zespół ma także w planie szkolenie sędziowskie z przepisów gry oraz badania lekarskie. Na piątkowy mecz ełkaesiacy wyjadą w w czwartkowe popołudnie. - Dużo możemy jeszcze poprawić, ale jestem pewny, że ten zespół będzie grał lepiej - mówił po niedzielnym spotkaniu ze Skrą Częstochowa szkoleniowiec ŁKS Kibu Vicuna.

Po dwóch kolejkach ełkaesiacy zajmują w pierwszoligowej tabeli piąte miejsce mając na koncie cztery punkty, podobnie jak i szósta Resovia. Na czele rankingu trzy zespoły z kompletem punktów, a są to widzewiacy, Miedź Legnica i Korona Kielce z która ełkaesiacy mają grać wyjazdowe spotkanie 21 sierpnia. ą