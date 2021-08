15.Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia "Przodującym Oddziałem Wojska Polskiego"

NOWE W województwie łódzkim brakuje krwi. Zostań wakacyjnym ratownikiem życia

Każdego roku, w wakacje, zwiększa się zapotrzebowanie na krew. Jest to związane z większą ilością wypadków, a co za tym idzie operacji ratujących zdrowie i życie. Ponadto po okresie pandemii szpitale pracują intensywniej, a województwo łódzkie to miejsce, w którym znajduje się wiele szpitali specjalistycznych, leczących pacjentów onkologicznych i hematologicznych.