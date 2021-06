16 rugbistek z Venol Atomówek Łódź Międzynarodowym Turnieju Rugby 7 „Olimpijskie Nadzieje 2021”

Udział w turnieju kobiecym zapowiedziały reprezentacje: Polski, Czech, Węgier, Niemiec i Regionu Łódzkiego podzielone na dwie kategorie wiekowe: U16 i U18.

Powołanie do Reprezentacji U18 otrzymała Nela Wójcik, a do U16 powołania otrzymały: Iza Gumińska, Lena Rowińska oraz Amelia Olczyk – brązowe medalistki Mistrzostw Polski Kobiet U16.

W Reprezentacji Regionu Łódzkiego wystąpi aż 12 zawodniczek Venol Atomówek Łódź i de facto to one będą reprezentować Województwo Łódzkie są to:

Wiktoria Gurzawska, Zuzia Orlik, Klaudia Witońska, Nina Klamka, Emilia Gurzawska, Jagoda Majewska, Weronika Roźniatowska, Natalia Służewska, Kinga Dubielak, Wiktoria Kruszyńska, Anna Biesaga i Zosia Feliksiak.

Natomiast mamy też akcent w Reprezentacjach Męskich, ponieważ kierownikiem drużyny U16 został jeden z trenerów Venolek – Szymon Walczak, który współtworzy drużynę U16.

- W kategorii U16 zakończyliśmy sezon na trzecim miejscu – mówi Zbigniew Grądys, trener. – To było dla nas dobrym wynikiem, choć liczyliśmy na złoty medal. Udział w tym turniej to miłe zaskoczenie i fajne zakończenie sezonu, dla nas jak i zawodniczek. Dziękuję organizatorom, a przede wszystkim Michałowi Czerwiowskiemu trenerowi Kadry Wojewódzkiej za umożliwienie gry w tym turnieju.

Liczę, że dziewczyny pokażą się z dobrej strony zarówno w Reprezentacjach Narodowych jak i naszej drużynie.