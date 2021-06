17. Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi rozpoczęło nabór prac

- Tym razem zwróciliśmy uwagę na gwałtowne zmiany, konflikty, które dają o sobie znać w różnych częściach świata - dodaje Marta Kowalewska. - Groza pandemii zmieniła nasze życie, zwielokrotniła problemy już występujące, a niektórym nadała nowe znaczenie. Ponieważ żyjemy w świecie skomplikowanych relacji, w które często jesteśmy uwikłani, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest nasz stosunek do problemów i zmian, które dzieją się wokół nas. Czy tylko je obserwujemy, czy też angażujemy się czynnie? Kwestia obserwacji zjawisk szczególnie jest interesująca i kieruje uwagę na pewną właściwość znaną z mechaniki kwantowej. Stan splątany to zjawisko dotyczące takiej relacji między cząstkami elementarnymi, w której niezależnie od odległości między nimi, jedna zmienia się pod wpływem zmian zachodzących w drugiej.

Łódzkie Międzynarodowe Triennale Tkaniny to jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu na świecie. Gospodarzem i organizatorem przedsięwzięcia od początku, czyli od 1975 roku jest Centralne Muzeum Włókiennictwa. Prezentacja najważniejszych dokonań w dziedzinie tkaniny artystycznej od poprzedniej edycji ma swój temat przewodni. - Nadając hasło przewodnie chcemy zwracać uwagę na aktualne tematy, problemy, do komentowania których twórczość z wykorzystaniem medium tkaniny jest szczególnie predystynowana- wyjaśnia Marta Kowalewska, główna kuratorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

Zgłoszenia do 17. edycji konkursu można nadsyłać do 28 lutego 2022 roku za pomocą formularza online w językach polskim i angielskim, dostępnego na stronie internetowej Muzeum. Na ich podstawie jury dokona oceny prac i wskaże listę artystów zakwalifikowanych do wystawy głównej. Zostanie ona opublikowana na stronie cmwl.pl najpóźniej do 15 kwietnia 2022 roku. Laureatów poznamy w dniu otwarcia wystawy, 8 października przyszłego roku. Wystawa główna 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny potrwa do 15 kwietnia 2023 roku.