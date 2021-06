18 jednostek OSP w województwie łódzkim otrzyma 6,5 mln zł na inwestycje, które zmniejszą emisję szkodliwych substancji

Ponad 6,5 mln zł otrzyma 18 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w woj. łódzkim od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje, które zmniejszą emisję szkodliwych substancji.

Jest to efekt drugiej edycji programu „Eko Remiza” dotyczącego termomodernizacji budynków OSP oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Pierwotnie na ten cel władze funduszu planowały przeznaczyć cztery miliony złotych, jednak decyzją rady nadzorczej kwotę tę podniesiono do 6,5 mln zł.

Wszyscy wnioskodawcy dostaną pieniądze