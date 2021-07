18-letni Niemiec uzupełnia skład żużlowców Orła Łódź

Poznaliśmy już awizowany skład Orła.

Trener łodzian Adam Skórnicki zdecydował się powołać 18-letniego Niemca Bena Ernsta, dla którego będzie to pierwszy start w Orle. Zawodnik zastąpi doświadczonego Norberta Kościucha, który w zeszłym tygodniu w meczu z Polonią Bydgoszcz uczestniczył w groźnym upadku.

Awizowane składy: Orzeł Łódź: 1. Marcin Nowak, 2. Ben Ernst (U24), 3. Brady Kurtz, 4. Piotr Pióro, 5. Aleksandr Łoktajew, 6. Mateusz Dul, 7. Jakub Sroka

ROW Rybnik: 9. Kacper Gomólski, 10. Rune Holta, 11. Siergiej Łogaczow, 12. Wiktor Trofimow (U24), 13. Michael Jepsen Jensen, 14. Przemysław Giera, 15. Mateusz Tudzież.

Skład ROW wydaje się silny na papierze. W pierwszej szóstce żużlowców z najlepszą średnią biegową jest dwóch zawodników z Rybnika. Piąte miejsce zajmuje Rune Holta, a szósty jest Siergiej Łogaczow.

Najlepszy jest Wiktor Kułakow z Wybrzeża Gdańsk (jego dorobek to 2,472). Łodzianie plasują się daleko w tej indywidualnej klasyfikacji pierwszej ligi: trzynasty jest Brady Kurtz (2,098), dwudziesty czwarty Norbert Kościuch, trzy miejsca dalej plasuje się Aleksander Łoktajew.

ROWjest groźny na swoim torze: wygrał z Wilkami (63:27), Unią Tarnów (55:35), Startem Gniezno (50:40), Polonią Bydgoszcz (48:41), ale ostatnio przegrał z Ostrovią (39:51). Jest zatem drużyną do pokonania. Miejmy nadzieję, że osiemnastolatek z Niemiec godnie zastąpi Norberta Kościucha. ą