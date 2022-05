19. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

Na listach startowych w sumie widnieją już nazwiska 4,5 tys. osób. Nowa trasa, start z ulicy Piotrkowskiej, atrakcyjne nagrody, piknik dla mieszkańców i uczestników biegu. Tak ma w skrócie wyglądać najbliższa edycja łódzkiego biegu, który już w przyszłym roku będzie obchodził 20-lecie.

Mini Bieg planowany jest na 22 maja. Dzieci i rodziców organizatorzy zapraszają do Pasażu Schillera. Tam będzie znajdował się start do niemal wszystkich biegów. Organizatorzy przygotowali dla najlepszych pięciu zawodników z każdej kategorii wiekowej atrakcyjne nagrody m.in. wejściówki do Orientarium, Mandorii czy Kina Helios. Zawody dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych rozpoczną się w niedzielę o godz. 9:45. Szczegółowe informacje dotyczące startów poszczególnych kategorii wiekowych znajdują się na stronie www.biegpiotrkowska.pl Organizatorzy wciąż zbierają zapisy na bieg główny na dystansie 10 kilometrów: elektronicznie do 22 maja i ewentualnie w biurze zawodów w dniach 26- 27 maja, pod warunkiem, że wcześniej limit uczestników nie zostanie wyczerpany. Biuro zawodów będzie mieściło się w Ogrodach Geyera przy ulicy Piotrkowska 293/305 (czynne w dniu biegu 28 maja w godzinach 13.00-18.30 oraz w dniach 26 i 27 maja (czwartek, piątek) w godzinach 9.00-12.00 i 17.00- 21.00. Zapisz się już teraz TUTAJ!

Start bieg głównego zaplanowano na sobotę, 28 maja. Zawodnicy wyruszą na trasę o godz. 19:00, a kilka godzin wcześniej, bo o godz. w Ogrodach Geyera rozpocznie się piknik. Organizatorzy zapowiadają m.in. zjazd food-trucków, występ zespołu muzycznego, strefę dla najmłodszych.

Akcja charytatywna

Choć czasu do imprezy jest już coraz mniej, to jednak organizatorzy wciąż przypominają o akcji charytatywnej. Przedstawiciele Akademii Sport i Zdrowie – organizatora zawodów zapraszają do wsparcia jednej z sześciu Fundacji lub Stowarzyszenia. Podczas zapisów będzie można zakupić cegiełkę, czyli wesprzeć działalność statutową wybranego podmiotu. Cała zebrana kwota zostanie przelana na konto wybranej przez biegaczy Fundacji. Obdarowane Fundacje czy Stowarzyszenia w podziękowaniu, będą dopingować zawodników na trasie Biegu. Na pewno będzie to miłe spotkanie dla obu stron.

Przedstawiciele wybranych fundacji byli obecni na specjalnej konferencji przed Biegiem Ulicą Piotrkowską. Fundację Dom w Łodzi reprezentowała Maria Libiszowska, Fundację Słonie na Balkonie – Joanna Paduszyńska, Polskie Towarzystwo Chorób Mięśniowo Nerwowych – Katarzyna Król, Fundację Ktoś – Arkadiusz Starzykowski, Fundację Herosi – Martyna Lewandowska i Małgorzata Dutkiewicz, Fundację Gajusz – Michał Lewiak. Osoby, które zdecydują się wpłacić cegiełkę dostaną numery startowe odpowiadające kolorowi obdarowanej fundacji.

Wybiegaj wakacje

Tegoroczny bieg dla kilku uczestników może zakończyć się nie tylko życiówką, ale i atrakcyjną nagrodą rzeczową. Biegacze, którzy miną linię mety na miejscach: 100 i 1000 (obowiązuje pierwszy pomiar czasu) otrzymają w nagrodę vouchery o wartości 5000 zł na zakup wycieczek. Z kolei osoby, które uplasują się na miejscach: 2000 i 300 pojadą na weekend do Hotelu Śniżenik w Kłodzku. Voucherami o wartości 200,150,100 zł nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych. Dla ”branżówek” przygotowywane są podarunki od sponsorów. Po przekroczeniu mety będzie możliwość spersonalizowania swojego medalu na stoisku grawerbus. Organizatorem wydarzenia jest Akademia Sport i Zdrowie. Sponsor tytularny: Rossmann, sponsor wiodący S. Oliver. Partnerzy główni: Urząd Miasta Łodzi i Województwo Łódzkie. Honorowy patronat nad imprezą objęli: marszałek województwa Grzegorz Schreiber oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.