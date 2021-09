21-latek zatrzymany z narkotykami. Zatrzymany w Piotrkowie 21-latkek z Sulejowa miał przy sobie metamfetaminę

Piotrków: 21-latek z Sulejowa zatrzymany z narkotykami. Miał przy sobie metamfetaminę

14 września około godziny 1 w nocy piotrkowscy policjanci, podczas patrolu, zauważyli młodego mężczyznę, który widząc funkcjonariuszy zaczął zachowywać się nerwowo. Na widok mundurowych odwrócił się i zaczął iść w innym kierunku. Takie zachowanie wzbudziło czujność funkcjonariuszy.

Podczas sprawdzenia okazało się, że 21-latek w kieszeni chował torebkę z białym proszkiem oraz białe kryształki zawinięte w torebkę foliową. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że była to metamfetamina. 21-latek posiadał ponad 10 gramów zabronionej substancji.

Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 15 września usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.