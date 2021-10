23-latek z Łodzi zatrzymany za posiadanie ponad kilograma różnych narkotyków

23-latek z Łodzi zatrzymany za posiadanie narkotyków

Do zatrzymania 23-letniego łodzianina przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi doszło we wtorek 5 października.

Podczas przeszukania mężczyźni znaleziono popakowane w torebki foliowe narkotyki. W sumie policjanci w domu zatrzymanego znaleźli ponad 500 gramów marihuany, 35 gramów amfetaminy, 650 gramów substancji psychotropowej 3 CMC, 47 gramów substancji z zawartością mefedronu oraz 0,45 grama metamfetaminy. Znalezione substancje zostały poddane specjalistycznym badaniom. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pieniądze w kwocie 5720 złotych.

23-letni mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Teraz grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Łodzianin został aresztowany na 3 miesiące, a dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z V komisariatu w Łodzi pod nadzorem prokuratury.