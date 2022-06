25 nadziei olimpijskich. W Pradze i w Brnie Turnieje Nadziei Olimpijskich

W kadrze do lat 18 zagrają Zofia Fornalczyk, Karolina Krawczyk, Oliwia Rawecka i Laura Spławska (Budowlani Commercecon) oraz Oliwia Górska, Izabela Gumińska i Amelia Olczyk (Venol Atomówki), a wśród juniorów Aleksander Łazowski, Bartłomiej Pietrzak, Filip Soszka, Adrian Stańczykowski i Konrad Woźniak (Budowlani). Powołania do kadr do lat 16 dostali z kolei Weronika Goździk, Dorota Krawczyk, Maja Gajda i Patrycja Kowalska (Budowlani) oraz Nina Klamka i Klaudia Witońska (Venol), a także Mateusz Stańczykowski, Eryk Wilk, Sergiusz Kalwinek (KS Budowlani) i Dawid Hoff (Budowlani SA). W sztabach szkoleniowych poszczególnych ekip są też łódzcy trenerzy Michał Czerwiowski (dziewczęta 16), Artur Mrowicki (chłopcy 18) i Marek Maciejewski (chłopcy 16).

W tym samym czasie w Lizbonie odbywać się będzie pierwszy turniej mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn (drugi zaplanowano na 1-3 lipca w Krakowie). Tu z największym zainteresowaniem obserwować będziemy rywalizację wśród pań, bo Polki to przecież wicemistrzynie Europy sprzed roku. W ekipie mężczyzn, którzy też grają w najwyższej europejskiej kategorii znaleźli się dwaj łodzianie: Przemysław Dobijański (Budowlani SA) i Patryk Reksulak (obecnie grający w Yverdon w Szwajcarii).