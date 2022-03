25 tirów z darami z Łodzi już we Lwowie i Kijowie. Rozpoczyna się transport darów do partnerskiej Odessy!

Od ponad tygodnia łodzianie znoszą dary dla Ukrainy do Hali Sportowej MOSiR przy ul. Skorupki 21. Stąd na Ukrainę z Łodzi wyjechało już 25 tirów z darami. Trafiły do Lwowa, miasta partnerskiego Łodzi, oraz do stołecznego Kijowa.

Udało się też znaleźć sposób, by dowieźć bezpiecznie dary do drugiego miasta partnerskiego - Odessy. Pierwsze tiry w tym kierunku miały wyjechać wczoraj w drugiej połowie dnia.