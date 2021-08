27 sierpnia w Łodzi, 1 września w Zgierzu. Fundacja Marcina Gortata wraca z kolejną edycją Marcin Gortat Camp

- Fundacja Marcina Gortata MG13 od 2009 roku pomaga młodym, zafascynowanym sportem ludziom, spełniać ich marzenia w tej dziedzinie. Ogromne zaangażowanie Marcina i jego Fundacji każdego roku wzbudza we mnie podziw i jest powodem do dumy całego naszego Miasta. Nieocenione jest także to – co warto podkreślić – że działania Fundacji nie ograniczają się jedynie do promowania sportu i zdrowego trybu życia ale niosą również pomoc szkołom, domom dziecka i ośrodkom opieki. Ostatnie 2 lata uczą nas funkcjonować w innej rzeczywistości, tym mocniej cieszę się, że nadal udaje nam się realizować wspólne cele, zapraszając dzieci i młodzież na treningi pod okiem wybitnego koszykarza NBA. Jestem szczęśliwa, że dzięki Fundacji młodzi sportowcy mogą uczestniczyć w wielu niezwykłych wydarzeniach, a nasz wyjątkowy gość opowie za chwilę o spełnianiu marzeń podopiecznych – mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent Łodzi.