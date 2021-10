29 nielegalnych imigrantów jechało w busie koło Strykowa. Przez przypadek odkryła ich skarbówka

Nielegalni imigranci w towarowym busie

W czwartek (30 września) przed godz. 14 funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzali kontrolę System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Przy bramkach poboru opłat na A2 w pobliżu Strykowa zwrócili uwagę na kierowcę mercedesa sprintera na polskich rejestracjach, który nie chciał otworzyć przestrzeni ładunkowej. Kontrolujący podejrzewali, że wiezie on nielegalny ładunek. Ale w środku znaleźli 29 nielegalnych imigrantów, w tym 10 kobiet i siedmioletnią dziewczynkę. Pod ścianami paki mieli zamontowane ławeczki.

Skarbówka natychmiast wezwała na miejsce policję i straż graniczną. Kierujący mercedesem 32 -letni obywatel Turcji został ukarany przez policję mandatem w wysokości 500 zł za przewożenie w samochodzie zbyt dużej liczby osób i do tego w sposób nieprawidłowy. Zostało mu też zabrane prawo jazdy.

Imigranci nie mieli przy sobie dokumentów, zmieniali też swoje zeznania. Zostali zabrani do placówki straży granicznej mieszczącej się na łódzkim lotnisku i rozdzieleni. Potem funkcjonariusze zaczęli ustalać ich obywatelstwo, tożsamość, legalność wjazdu do Polski i trasę przejazdu, korzystając m.in. z ustnych zeznań, porównywania odcisków palców oraz baz danych. Imigranci spędzili noc w placówce straży. Dostali posiłki, wodę, herbatę i kawę, a dziewczynka i kobiety także miejsce do spania.