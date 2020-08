31. edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków zakończy się w Łodzi

Po Podkarpaciu

Pierwszego dnia rozegrane zostanie etap z Niska do Sędziszowa, start honorowy na placu Wolności, a ostry w Zarzeczu obok siedziby grupy Voster. Potem kolarze powrócą do Niska, by przez Kolbuszową ruszyć do miasta etapowego. W Sędziszowie i okolicach czekają na nich trzy rundy, a rozpocznie je lotny finisz na Rynku i kolejny w Strzyżowie, także na Rynku. Potem trzy górskie premie, dwie w Pstrągowej oraz na szczycie podjazdu w Strzyżowie. I na koniec powrót do Sędziszowa z metą na Rynku.

Przez południową PolskęKolejne dwa etapy przeniosą nas z Podkarpacia przez Beskid Sądecki, Mały i Żywiecki aż na Wyżynę Śląską. Z Krosna do Nowego Sącza (II etap) kolarze ścigać się będą na premiach w Jedliczach, Umieszczu, Dębowcu i wspinać pod Ropską Górę, Mochaczkę Wyżną i Krzyżówkę. W Nowym Sączu ścigać się będą na jednej rundzie z metą na ul. Nabrzeżnej obok hali MOSiR. Następnego dnia (III etap) peleton ruszy z Suchej Beskidzkiej do Jaworzna, a zawodnicy powalczą na finiszach w miastach startu i mety na rundach oraz premiach górskich w Pawelce i pod Kocierzą.