31 sierpnia ZUS czynny dłużej dla składających wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną. W jakich godzinach można się wybrać?

Wniosek o „300 plus” można złożyć jedynie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną czy portal Empatia.

- Osoby, które nie radzą sobie z elektroniczną formą składania wniosku, bądź nie posiadają komputera lub dostępu do internetu zapraszamy do sal obsługi klientów, które 31 sierpnia będą otwarte dla wnioskujących o „300 plus” do godz. 18 - mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego.

Placówki I oddziału ZUS otwarte dla wnioskujących o „300 plus”, 31 sierpnia do godz. 18:

I oddział w Łodzi – Zamenhofa 2 w Łodzi

II Inspektorat (Bałuty) – ul. Lipiec Reymontowskich 11 w Łodzi

Inspektorat w Zgierzu – ul. Długa 43

Inspektorat w Kutnie – ul. Władysława Jagiełły 12

Inspektorat w Łowiczu – ul. Kaliska 8

Biuro Terenowe w Brzezinach – ul. Głowackiego 43

Biuro Terenowe w Łęczycy – ul. Zachodnia 8

Do wizyty warto się wcześniej przygotować i zabrać ze sobą m.in. numer rachunku bankowego, który należy wpisać we wniosku. Świadczenie jest wypłacane wyłącznie bezgotówkowo. Dobrze jest też założyć lub przypomnieć sobie własny adres mailowy, który należy podać we wniosku, nazwę, adres i kod pocztowy szkoły do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.