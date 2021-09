32-letni nietrzeźwy kierowca quada zatrzymany przez opoczyńską drogówkę. Miał prawie promil alkoholu w organizmie Dag

Prawie promil alkoholu w organizmie miał kierowca quada, którego policjanci zatrzymali do kontroli w Domasznie (gmina Drzewica). Dodatkowo, pojazd nie był dopuszczony do ruchu na terenie Polski. 32-letniemu mężczyźnie grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.