33. Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Start w Żorach, meta w Łodzi

Etapy: Żory – Katowice, Tarnowskie Góry – Sosnowiec, Jaworzno – Nowy Sącz, Kielce – Łódź.

Wyścig rozpocznie się 29 czerwca na ulicy Folwareckiej, obok siedziby MOSiR, a zakończy 2 lipca na ulicy Piotrkowskiej nieopodal Pasażu Schillera. Podczas rywalizacji, kolarze przejadą pięć etapów w pięciu województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim.

Wyścig rozgrywany jest tradycyjnie na przełomie czerwca i lipca, wyjątkiem była 31 edycja przeniesiona z powodu Covid 19 na wrzesień. W wyścigu zarezerwowaliśmy miejsca dla 150 zawodników - mówi Waldemar Krenc, dyrektor Wyścigu i przwdodniczący Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.



Z Górnego Śląska do Zagłębia



Pierwszego dnia rozegrane zostaną rozegrane dwa etapy. Pierwszy z Żor do Katowic długości 92,5 km. Kolarze o godz. 10.30 rozpoczną 4,5 km pętelką od startu honorowego do ostrego, skąd pojadą przez Rudziczkę, Suszec, Orzesze, Kobiór, Gostyń, Tychy, Bieruń na pierwszy finisz lotny do Lędzin (56 km). Potem przez Mysłowice Ławki dotrą do Katowic na ul. Trzech Stawów, pierwszy przejazd przez linię mety będzie oznaczał, że do pokonania pozostało jeszcze runda – prawie 6 km po ulicach miasta. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną około godz. 12.30.