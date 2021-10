33-letni złodziej sklepowy z Bełchatowa złapany na gorącym uczynku

- Policjanci ustalili, że pracownik ochrony zauważył podejrzewanego kiedy wszedł on na teren sklepu. Rozpoznał w nim sprawcę kradzieży dalmierzy, które miały miejsce 15 i 16 października. Wówczas zachowanie nieuczciwego klienta zarejestrował monitoring marketu. W takiej sytuacji, świadek mając podejrzenie co do złych zamiarów mężczyzny, postanowił obserwować jego zachowanie - informuje nadkomisarz Iwona Kaszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.