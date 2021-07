36-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Dodatkowo ukrywała się u niego nieletnia uciekinierka

Policjanci z wydziału kryminalnego tomaszowskiej komendy, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, prowadząc rozpoznanie środowiska przestępczego podejrzewali, iż 36-letni mieszkaniec Tomaszowa może być w posiadaniu znacznej ilości narkotyków.

Ustalili, gdzie mężczyzna przebywa i 28 lipca 2021 roku zapukali do drzwi jego mieszkania. W mieszkaniu oprócz 36-latka przebywała również nieletnia mieszkanka Tomaszowa, która była poszukiwana na podstawie nakazu doprowadzenia do placówki opiekuńczej wydanego przez sąd. Wezwani do udzielenia wsparcia policjanci przewieźli ją do Policyjnej Izby Dziecka.

W trakcie przeszukania kryminalni zabezpieczyli łącznie 12 torebek foliowych różnej wielkości z suszem roślinnym, białym proszkiem i kryształkami. Ponadto zabezpieczyli 60 tabletek ,,ekstasy” z zabronioną substancją MDMA i elektroniczną wagę. To dało podstawy do zatrzymania 36-letniego amatora zabronionych substancji. Policjanci ustalili również, że mężczyzna zajmuje jeszcze jeden lokal w innej części miasta, na który uzyskali prokuratorski nakaz przeszukania. Po przejeździe pod ustalony adres i wezwaniu zatrzymanego do dobrowolnego wydania zabronionych substancji, mężczyzna wydał jeszcze trzy torebki z różnymi substancjami i kolejną wagę elektroniczną wykorzystywaną do ich porcjowania. Wszystkie zabezpieczone substancje policjanci przebadali narkotykowymi testerami i dokładnie zwarzyli. Zostaną one również poddane szczegółowym badaniom w policyjnym laboratorium.

Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 93 gramy marihuany, 137 gramów mefedronu, ponad 399 gramów amfetaminy i 60 szt. tabletek ,,ekstazy” z substancją MDMA. 29 lipca 2021 roku zatrzymany został doprowadzony przez policjantów do prokuratury gdzie usłyszał zarzuty posiadania wbrew przepisom znacznych ilości środków odurzających za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.