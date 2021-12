38 lat temu doszło do tragedii na największym łódzkim osiedlu

Była środa, 7 grudnia 1983 roku. Świeciło słońce, był lekki mróz. Dzień wcześniej dzieci mieszkające w bloku przy ul. Dzierżyńskiego, dziś mieszącego się na ul.Armii Krajowej, odwiedził Mikołaj. Rano wielu jego mieszkańców poszło do szkoły, pracy. Tak jak Stanisław Szulczewski. Przed siódmą opuścił swoje mieszkanie w piątej klatce. Nie przeczuwał, że może zdarzyć coś złego. Tak jak zwykle wypił herbatę, spakował kanapki i poszedł na przystanek. Do domu wrócił po godzinie 14.00. Gdy wysiadał z autobusu nie wiedział, że kilkadziesiąt minut wcześniej w jego bloku doszło do tragedii. Ale gdy szedł od przystanku zaniepokoiło go, że wszędzie jest dym, dziwny swąd.

– Ale wtedy na Retkini było sporo gospodarstw rolnych – wspominał nam kilka lat temu Stanisław Szulczewski. – W jednym z nich chodziła młocarnia, więc pomyślałem że to od niej ten dym i swąd