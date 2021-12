39. Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości w Łodzi. Co można kupić podczas wydarzenia i ile to kosztuje? ZDJĘCIA

Danuta Pańczyk, która prowadzi galerię sztuki Prestiż w Sobótce do Sukcesji przywiozła m.in. skrzynię posagową z końca XVII wieku, biżuterię, zegarki. Skrzynia kosztuje 4 tys. zł, za biżuterię trzeba zapłacić od 5 do 8 tys. zł, w zależności od kamienia, z którego została wykonana. Za 1,5 tys. zł można kupić zegarek bransoletkę, natomiast platerowy zestaw do kawy składający się z czterech elementów kosztuje ok. 4 tys. zł.

- W giełdzie biorę udział od 25 lat, bardzo mi się podoba - mówi pani Danuta. - Dobrze oceniam nową lokalizację giełdy, tutaj jest w porządku.