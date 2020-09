47-latek chciał popełnić samobójstwo. Uratowali go policjanci

Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-letni chłopiec

W miejscowości Cielce doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 11-letni chłopiec kierujący motorowerem. Potrącił go fiat ducato. W stanie ciężkim dziecko trafiło do szpitala. Niestety na drugi dzień chłopiec zmarł...