4-latek uciekł z przedszkola w Łodzi. Rodzice boją się, czy dzieci mają właściwą opiekę w przedszkolu nr 16 w Łodzi

4-latek uciekł z przedszkola nr 16 na osiedlu Radogoszcz-Zachód w Łodzi

4-letni chłopiec wybiegł z Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Jesionowej na osiedlu Radogoszcz-Zachód w Łodzi w poniedziałek (21 czerwca) w porze obiadowej.

Według relacji rodziców maluch wyszedł z przedszkola i udał się na sąsiadujący z nim szkolny plac zabaw.

- Przedszkole i szkoła znajdują się przy dość ruchliwej ulicy. Panie nie zauważyły zniknięcia przedszkolaka. Zwrócił na niego uwagę jeden z rodziców, który szedł po swoje dziecko akurat w tamtym kierunku- informują zdenerwowani rodzice.

Dyrektor przedszkola Dorota Gajda przyznaje, że około godz. 13 jeden z przedszkolaków wykorzystał moment, gdy dzieci były odbierane przez rodziców i wybiegł na dwór do przedszkolnego ogrodu.

Jak podkreśla za przedszkolakiem natychmiast wybiegła czujna nauczycielka. Zauważyła go też inna nauczycielka będąca w ogrodzie z grupą dzieci. Zawołała do rodzica, który był najbliżej uciekiniera. Maluch został natychmiast zatrzymany i odprowadzony do przedszkola.