4-latek uciekł z przedszkola w Łodzi. Rodzice innych dzieci boją się, czy maluchy mają właściwą opiekę w przedszkolu nr 16 w Łodzi

Dyrektor przedszkola Dorota Gajda przyznaje, że około godz. 13 jeden z przedszkolaków wykorzystał moment, gdy dzieci były odbierane przez rodziców i wybiegł na dwór do przedszkolnego ogrodu.

Według relacji rodziców innych dzieci chodzących do tego przedszkola, maluch wyszedł z budynku i udał się na sąsiadujący z nim szkolny plac zabaw .

Jak podkreśla za przedszkolakiem natychmiast wybiegła czujna nauczycielka. Zauważyła go też inna nauczycielka będąca w ogrodzie z grupą dzieci. Zawołała do rodzica, który był najbliżej uciekiniera. Maluch został natychmiast zatrzymany i odprowadzony do przedszkola.

-Cały czas sprawa była pod kontrolą – podkreśla dyrekcja. - Cała sytuacja trwała może pół minuty – podkreśla. Jak dodaje nie było mowy o tym, by dziecko wybiegło na ulicę.

Bezpieczeństwo w przedszkolu nr 16 w Łodzi: najpierw złodziej teraz uciekinier

Niektórzy rodzice dzieci chodzących do tej placówki zastanawiają się, czy w przedszkolu jest sprawowana właściwa opieka. To już bowiem kolejny incydent dotyczący bezpieczeństwa w tej placówce. W lutym z terenu przedszkola skradziono myję ciśnieniową firmy Karcher. Według świadków wysoki mężczyzna, ubrany w ciemne spodnie, czapkę i maseczkę wszedł do przedszkola przez wejście dla dostawców i zabrał myjkę kupioną ze środków rady rodziców.