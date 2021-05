5. Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Już jest zapisanych 650 zawodniczek i zawodników. Zdjęcia

Zawody odbędą się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń, a w poszczególnych biegach weźmie udział nie więcej niż 50 osób.

W związku z pandemią i licznymi ograniczeniami, organizatorzy największej imprezy biegowej dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim podjęli decyzję o zmianach dotyczących przebiegu zawodów. Przede wszystkim zmniejszono limity uczestników do 50 w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dziewczynki i chłopców. Ponadto wydłużony zostanie czas imprezy. Przerwy pomiędzy biegami zwiększone zostały do 15 minut.

Akademia Sport i Zdrowie wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń zapraszają najmłodszych do udziału w zawodach sportowych ale także do zabawy w Pasażu Schillera. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, które przygotowane zostaną we współpracy z Fundacją Jaś i Małgosia. Przypomnijmy, że wpisowe, które opłacają uczestnicy w całości zostanie przekazane na cele działalności fundacji.

Impreza odbędzie się 20 czerwca. Start i meta zostaną zlokalizowane przy Pasażu Schillera. Dzieci można zapisać drogą internetową przez stronę: www.protimer.pl.

W tej chwili na listach startowych widnieją nazwiska 650 zawodniczek i zawodników.