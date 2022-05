50 mln zł dla ogrodów działkowych. Pieniądze z ARiMR na ekologię, promocję zdrowia i integrację działkowców

50 mln zł dla ogrodów działkowych na inwestycje ekologiczne i społeczne

Pieniądze z ARiMR dla ogrodów działkowych. Jakie to kwoty?

Pieniądze trafią nie do konkretnych działkowców, ale do stowarzyszeń, które prowadzą ogrody. Na inwestycje ogrody będą mogły otrzymać od 10 tys do 100 tys. zł. ARiMR co miesiąc prowadzić będzie kolejny, otwarty nabór wniosków, aż do wyczerpania środków.