50 psów na Bałutach zachorowało! Dozorczyni z bloku przy ul. Marysińskiej w Łodzi używała silnej chemii do oprysków. Czy to dlatego?

Prawdziwa epidemia

To była farsa! Psy chorowały, wymiotowały żółcią. Wiedzieliśmy, że się zatruły, ale nikt nie wiedział czym – opowiada pani Anna, mieszkanka osiedla, której pies ciężko zachorował w tym roku.

Calvados, bo tak wabi się pies pani Ani trafił nawet na ostry dyżur. Do dziś nie wrócił do pełnego zdrowia, a koszty jego leczenia osiągają już kilka tysięcy złotych. Przez jakiś czas nie mógł też brać udziału w zawodach sportowych i wystawach. Schudł z 29 do 24 kilogramów.

Historia pani Ani to tylko, jedno z wielu nieszczęść jakie zdarzyło się przy Marysińskiej. Pod listą właścicieli psów zatrutych środkami do oprysków trawy podpisało się aż 49 osób.

Zagrożenie również dla ludzi

Używanie niebezpiecznych środków chemicznych stanowiło zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. Gdy zorientowano się, że w ten sposób walczy się z chwastami na osiedlu, w trosce o zdrowie dzieci na jakiś czas został zamknięty plac zabaw, wokół którego rozsypane były chemikalia.