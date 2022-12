500+ dla seniora. Kto może otrzymać wyższe świadczenie emerytalne? Jakie warunki trzeba spełnić?

500 plus dla seniora

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednak, aby otrzymać świadczenie należy spełnić szereg wymogów, również dochodowych. O otrzymanie świadczenia mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, niezdolne do samodzielnej egzystencji, która to została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pomimo potocznej nazwy 500 plus dla seniora, świadczenie nie dotyczy tylko i wyłącznie emerytów. Ubiegać się o nie mogą także osoby nieuprawnione do renty, emerytury lub innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Warunek ten jednak nie dotyczy jednorazowych świadczeń. Świadczenia nie otrzymają również osoby uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.