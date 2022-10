500 zł mandatu w lesie! Za co można dostać mandat w lesie? Czego nie wolno robić w lasach? 24.10.2022 SR

Drewno na opał? Sam go nie wywiezieszPróba wyniesienia drewna z lasu zakwalifikowana jest jako kradzież i rozliczana według Kodeksu karnego. Polacy rzucili się na chrust. Jak legalnie zbierać gałęzie? pixabay.com Zobacz galerię (10 zdjęć)

500 zł mandatu w lesie! Sprawdź, co wolno robić w lasach. Za co grzybiarzom i spacerowiczom grozi mandat w lesie? Jaka kara grozi ci za zbieranie grzybów? Sprawdź, czego nie wolno robić w lesie, by uniknąć mandatu.500 zł mandatu w lesie!