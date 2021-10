500 zł za bilet na derby Widzew - ŁKS. Trwa licytacja wejściówek. Na trybunach 13.625 posiadaczy karnetów

W środę rozpoczęła się dystrybucja wejściówek dla osób nieposiadających abonamentów.

Wydawało się, że jeśli ŁKS otrzymał 907 biletów na derby, to do kibiców Widzewa trafi około 3,5 tys. wejściówek. Nic bardziej mylnego. Biletów skierowanych do sprzedaży (licytacji) jest 855.

Kibice narzekają:

Oto jeden komentarz:

Dlaczego jest tak mało biletów?

Rezerwacje karnetów: 13 625 + sektor gości: 908 + dostępne bilety: 855 = 14 533. Pojemność stadionu 18 tys. więc gdzie jest 3.5 tys biletów?:)

Inny komentarz:

Rozumiem że zobowiązania sponsorskie, biznesowe, bilety dla zawodników,

ale:

13,6 k zapisanych osób

900 klatka

X - nie znam ilości miejsc odpadajacych że względu na strefę buforowa

Daje nam to 13,6+900+800(ilosc dostępnych biletów) =15,3k

18k-15,3k= 2,7k

Z tego odejmijmy kilkaset miejsc na bufory.

Gdzie w takiej sytuacji jest pozostałe 2k miejsc?