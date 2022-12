53-latka z wieluńskiego sprawczynią groźnej kolizji w Prusaku

W wyniku tej kolizji 62 letni mężczyzna został zabrany do szpitala na obserwację. Uszkodzone zostały pojazdy uczestniczące w tym zdarzeniu. Kierowcy byli trzeźwi. Teraz 53-letnia kobieta odpowie za spowodowanie tej kolizji za co grozi jej wysoka kara grzywny- informuje asp. Piotr Siemicki z wieruszowskiej policji.

Policja apeluje!

Apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz udzielaniu pierwszeństwa przejazdu. Są to przyczyny z powodu których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Każde złamanie przepisów ruchu drogowego może prowadzić do niebezpiecznych zachowań, skutkiem czego są kolizje i wypadki drogowe. Zadbajmy zatem wspólnie o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich użytkowników dróg.