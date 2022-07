599. urodziny Łodzi: Święto miasta z zabawą w deszczu

- Widać, że Łódź jest spragniona takiej imprezy - podkreślał DJ Vasil, czyli Robert Wasilewski, jeden z muzyków, który grał na platformie Music Sounds Better With Us powered by AHE, usytuowanej przy pasażu Rubinsteina. - Deszcz nie przeszkodził i przyszło naprawdę mnóstwo ludzi, którzy świetnie się bawili. Mam nadzieję, że Parada Wolności powróciła już na stałe i za rok ponownie się tu spotkamy.

Główna scena wydarzenia znajdowała się w Pasażu Schillera. Tam też odbyły się pokazy mody - można było zobaczyć m.in. kolekcje łodzianina Tomasza Armady ( redakcja amerykańskiego „Vogue’a” umieściła go na liście najbardziej obiecujących projektantów), Klaudii Markiewicz (absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi), Roberta Gesericka, Alicji Tkaczyk, czy Kamila Wesołowskiego.

Reakcje uczestników świadczą o tym, iż legenda Parady była żywa, a samo przedsięwzięcie jest w stanie przyciągać do centrum miasta ludzi bezpiecznie i radośnie się bawiących. A tego przecież nigdy za wiele.