650 tysięcy złotych z Budżetu Obywatelskiego dla bibliotek w Łodzi. Zapewniono bezpłatny dostęp do e-booków

Jak informuje Urząd Miasta Łodzi, na projekt dotyczący bezpłatnego dostępu do e-booków zagłosowało 7112 osób, a sam projekt uplasował się na szóstym miejscu w projektach ponadosiedlowych.

- To pokazuje, że łodzianie lubią i chcą czytać, że chcą korzystać z łódzkich bibliotek i że są to dla nich bardzo ważne miejsca, myślę, że zwłaszcza czas pandemii pokazał, jak wiele możemy stąd czerpać - zapewnia Katarzyna Dyzio, dyrektor Biura Aktywności Miejskiej UMŁ.

Do blibliotek miejskich kupiono e-booki za 200 tys. zł. Pozostała kwota to 389 tys., która będzie przeznaczona na książki oraz 61 tys. zł, za którą zostaną zakupione audiobooki. Za łączną kwotę 450 tys. można będzie kupić około 20 tys. książek i audiobooków.

- Tylko do nas, do naszej filii trafi około 1300 woluminów. Projekt opiewał na kwotę 33 tysięcy złotych i bardzo się cieszymy, że mieszkańcy z osiedla, głosowali właśnie na niego. Dzięki temu możemy w ciągu roku kupić nowości wydawnicze, na które czytelnicy czekają - informuje Joanna Szymczak-Ryczel, kierownik filii 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. - Udało nam się także wprowadzić do naszej biblioteki nową literaturę, czyli książki w językach obcych oraz komiksy, których wcześniej na taką skalę nie posiadaliśmy.