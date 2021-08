6-letnia dziewczynka błąkała się po dworcu kolejowym Łódź-Radogoszcz. Dzieckiem zaopiekowała się para podróżnych

Sześcioletnia dziewczynka wsiadła do pociągu w Zgierzu, przyjechała do Łodzi i błąkała się po dworcu. W tym czasie jej matka spała i niczym nie wiedziała. Na dodatek była mocno pijana – miała 2,6 promila alkoholu w organizmie.

6-latka ze Zgierza chciała odwiedzić babcię w Łodzi

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w sobotę 31 lipca. Po południu 6-latka i jej 39-letnia matka same były w zgierskim mieszkaniu. Kobieta była tak zmorzona alkoholem, że położyła się spać i córka została praktycznie bez opieki. W tej sytuacji wpadła na pomysł, że odwiedzi swoją babcię mieszkającą w Łodzi. Wyszła z domu, poszła na dworzec kolejowy i wsiadła do pociągu jadącego do Łodzi.

Wysiadła na dworcu PKP Łódź – Radogoszcz i zaczęła się bezradnie rozglądać. Nie bardzo wiedziała, gdzie ma się dalej udać. Para przypadkowych podróżnych zauważyła dziewczynkę błąkającą się po dworcu i zaalarmowała policjantów. Do czasu ich przybycia podróżni zaopiekowali się 6-latką. Na miejsce przybyła też karetka pogotowia. Okazało się, że ratownicy – jak zaznaczają policjanci – nie mieli żadnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia małej podróżniczki.