76-letnia kobieta potrącona na przejściu dla pieszych na krajowej 43 w Pątnowie

Relacje kierowca - pieszy mają bardzo szczególną rolę. Wzajemne poszanowanie praw, respektowanie obowiązków wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Niestety to piesi ponoszą największe skutki – w konfrontacji z autem nie mają żadnych szans.

Przypominamy, że każdy kierowca dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na „pasach” oraz na nie wchodzącemu. Oznacza to, że należy zwolnić i obserwować otoczenie. Z kolei pieszym przypominamy o tym, aby każdorazowo, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych, upewniali się, że bezpiecznie mogą na nie wejść. Kiedy zapada zmrok i poruszamy się pieszo stosujmy elementy odblaskowe. Zadbajmy o to, aby być lepiej widocznym dla kierujących- apeluje rzecznik Grela.