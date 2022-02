8 marca 2022. Piękne wierszyki do wysłania 8 marca! Zobacz wspaniałe życzenia na Dzień Kobiet! Złóż życzenia na Dzień Kobiet! 08.03.2022

8 marca 2022. Zobacz wspaniałe życzenia na Dzień Kobiet! Piękne wierszyki do wysłania 8 marca! Złóż życzenia na Dzień Kobiet!

Kobieta to piękny kwiat,

to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,

o którym się mówi wkoło.

Mówi nie znając istoty ciała,

mówi nie znając doliny duszy,

kobieta to nie tylko kwiat,

to kamień, co z czasem się kruszy.

***

8 marca dzień radosny,

dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci.

Niech ci czas radośnie leci.

***

Jesteś kobietą,

- dla mnie bardzo niezwykłą.

Jesteś kobietą,

- dla mnie, nikogo więcej.

Tobie swe serce oddaję,

przed Twym pięknem,

swoją męską głowę skłonię!

Ucałuję – Twoje, drogie dłonie,

położę się przy Twym łonie,

bo jesteś Kobietą mojego życia.

***

Życzę Ci abyś odnalazła:

w ciszy swoje myśli i marzenia,

w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,

w otaczającym świecie radość istnienia,

w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,

a w sobie miłość.