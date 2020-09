82-letnia łodzianka nie dała się oszukać i powiadomiła prawdziwych policjantów

- Pamiętajmy, że tylko nasza odpowiedzialna i racjonalna postawa może być najskuteczniejszą metodą na uniknięcie oszustwa. Aby nie stać się ofiarą przestępczego i niegodziwego procederu, stosujmy zawsze zasadę ograniczonego zaufania i nie wierzmy bezkrytycznie w to, co ktoś nam mówi przez telefon.

Co zrobić, żeby nie dać się oszukać?

Z zastrzeżonego numeru na telefon stacjonarny 82-letniej mieszkanki Górnej zadzwonił młody mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Podczas krótkiej rozmowy wyjaśnił seniorce, że skontaktuje się z nią inspektor, który zaangażowany jest w sprawę dotyczącą rzekomego oszustwa bankowego na szkodę kobiety. Faktycznie po kilku minutach ponownie zadzwonił telefon. Czujna seniorka podejrzewając, że ma do czynienia z oszustwem, nie odebrała połączenia i skontaktowała się z prawdziwymi policjantami. Okazało się, że cała sprawa była oszustwem i gdyby kobieta zdecydowała się na kontynuację rozmowy, jej oszczędności mogłyby zostać bezpowrotnie utracone.

- Pracownicy organów państwowych i samorządowych nigdy nie proszą nikogo o przekazanie pieniędzy przez telefon. Jeżeli gdziekolwiek zobligowani jesteśmy do wpłaty pieniędzy, to takie powiadomienia otrzymujemy drogą korespondencyjną.

- Policja jak i inne służby państwowe zaangażowane w zwalczanie przestępczości nigdy nie proszą osób postronnych o przekazywanie pieniędzy. Pieniądze zgodnie z obowiązującymi przepisami nigdy nie powinny być przekazywane funkcjonariuszom, chyba że chodzi o zapłatę mandatu gotówkowego.

- Jeżeli ktoś dzwoni do nas i informuje o potrzebie szybkiego zebrania pieniędzy na leczenie osoby najbliżej, która miała rzekomo paść ofiarą wypadku, ciężkiej choroby bądź zakażenia koronawirusem – to każdorazowo po zakończeniu takiego połączenia, jeszcze przed ewentualnym przekazaniem gotówki, zweryfikujmy wiadomość, kontaktując się z członkiem rodziny bądź inną zaufaną osobą.

We wszystkich przypadkach, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do intencji rozmówców, zakończmy połączenie i zadzwońmy na numer alarmowy policji (997, 112).