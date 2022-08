87 tys. widzów na meczu piłki nożnej kobiet. Rywalki TME SMS Łódź też grały na Euro

Bardzo interesujący przebieg miał turniej finałowy mistrzostw Europy kobiet, który rozegrano na stadionach Anglii. Gospodynie wygrały to Euro, a w decydującym meczu pokonały po dogrywce Niemcy. Mecz z trybun stadionu Wembley oglądało 87.192 widzów, a miliony przez telewizorami. Prawdziwa euforia zapanowała w szatni stadionu Wembley. Tam mistrzynie Europy tańczyły z radości. Fanów zachwyciła tańcząca na stole bramkarka Mary Earps. Później feta przyniosła się na ulice Londynu, a gratulacje piłkarkom przesłała nawet królowa. „Wasz sukces wychodzi daleko poza trofeum, które zasłużenie zdobyłyście” - skomentowała królowa Elżbieta II.

Na Euro występowały także rywalki piłkarek TME SMS Łódź. Reprezentacja Belgii z piłkarkami Anderlechtu Bruksela w składzie dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała ze Szwecją 0:1. W tym meczu grały cztery piłkarki, które zobaczymy na stadionie ŁKS w meczu z TME SMS Łódź o Ligę Mistrzyń. Były to obrończynie: Laura De Neve, Laura Deloose, pomocniczka Marie Minnaert i atakująca Tessa Wullaert. Ponadto w szerokiej kadrze Belgii były także dwie inne zawodniczki Anderlechtu: Charlotte Tison i Sarah Wijnants. Podopieczne trenera Marka Chojnackiego będą zatem rywalizować z drużyną z najwyższej europejskiej piłki. Mecz TME SMS Łódź – Anderlecht Bruksela będzie ciekawym widowiskiem.

Plan meczów na ŁKS: 18.08.2022 – godz. 14 – FC Gnitra – KuPS Kuopio, 18.08.2022 – godzina 20.00 – TME SMS Łódź – Anderlecht

21.08.2022 – godzina 12:00 – mecz o 3 miejsce. 21.08.2022 – godzina 18:00 – finał. ą