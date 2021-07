Abdul Aziz Tetteh nowym piłkarzem Widzewa Łódź

31-latek jest wychowankiem klubu Liberty Professionals, a w kolejnych latach swojej kariery był zawodnikiem włoskiego Udinese Calcio, z którego był wypożyczany do hiszpańskich drużyn: Xerez CD, Granady, CD Leganés oraz Montañeros - pisze widzew.com.

Po rozstaniu z Udinese Tetteh podpisał kontrakt z greckim AS Fokikos, a następnie - AO Platanias. To właśnie w Platanias Ghańczyk został wypatrzony przez polskich skautów i trafił do Lecha Poznań. Środkowy pomocnik jest dobrze znany polskim kibicom z występów w stolicy Wielkopolski, w której spędził 2,5 roku i razem z Kolejorzem dwukrotnie cieszył się ze zdobycia Superpucharu Polski.

Tetteh zagrał na poziomie ekstraklasy 65 razy, a do swojego bilansu dorzucił również grę w Lidze Europy. Z Lecha 31-latek został wytransferowany do zespołu Dinamo Moskwa, w którym występował przez półtora roku. Przed startem sezonu 2019/2020 Ghańczyk zdecydował się na przenosiny do Turcji - do klubu Gazientep FK. Warto podkreślić, że w trakcie swojej kariery pomocnik został dostrzeżony przez selekcjonera młodzieżowej reprezentacji narodowej i zaliczył pięć występów w kadrze Ghany U20.