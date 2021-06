Absurd w Zgierzu. Prezydent na zdalnej sesji w maseczce, potem na zdjęciu z radnymi ramię w ramię i wszyscy bez maseczek ZDJĘCIA

Za przyznaniem absolutorium dla prezydent Zgierza głosowali radni prezydenckiego klubu, Prawa i Sprawiedliwości, a także niezrzeszeni i klub Razem dla Zgierza, głosy przeciwne lub wstrzymujące oddała opozycja z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent, który na zdalnej sesji zasiadł na sali UMZ, przed kamerą laptopa konferował w maseczce. Chwilę po uzyskaniu absolutorium poprosił o przerwę... na poczęstunek.

Chciałbym serdecznie podziękować państwu radnym za udzielone absolutorium - mówił prezydent Staniszewski. - Jeżeli jest taka możliwość, chciałbym poprosić o możliwość chwilowej przerwy i tych z państwa, którzy mają możliwość dojechania do urzędu, chciałbym zaprosić na drobny poczęstunek, a jeżeli nie mają takiej możliwości, to zapraszam po sesji do mojego gabinetu. Jeśli, zapraszam po obradach sesji.