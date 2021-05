Adam Szustak przeprosił abp. Stanisława Gądeckiego za wulgarne słowa. Łódzki dominikanin szczerze o spotkaniu w episkopacie

Dominikanin Adam Szustak z Łodzi w piątek (28 maja) spotkał się z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i przeprosił za swoje wulgarne słowa. O przebiegu spotkania opowiedział na swoim kanale na portalu YouTube "Langusta na Palmie".

- To było spotkanie, rozmowa – mówi Adam Szustak. Jak podkreśla nie było żadnego dywanika. Nie było żadnego dywanika, stawiania do pionu, korygowania czy karania. - Jestem bardzo wdzięczny arcybiskupowi za takie podejście do sprawy – mówi.