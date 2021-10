Adwokat z Łodzi przeżył i nazwał ich samochód "trumną na kółkach". W wypadku zginęły dwie kobiety. Teraz przeprosił oburzonych

Wypadek z udziałem łódzkiego adwokata. Dwie osoby zginęły

Do tragicznego wypadku z udziałem łódzkiego adwokata doszło w niedzielę przed godz. 18 na drodze koło Olsztyna. Doszło tam do zderzenia prowadzonego przez 41-latka osobowego mercedesa z jadącym z naprzeciwka audi. Dwie pasażerki audi 53-latka i 67-latka zginęły na miejscu z powodu obrażeń. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policyjnych śledczych wynikło, że prawdopodobną przyczyną tej tragedii był manewr 41-letniego kierującego mercedesem, który z nieznanych przyczyn przekroczył oś jezdni, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z audi.

Ostrożniejsza jest prokuratura. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny wyjaśnia, że nie wiadomo jaki był przebieg wypadku i jego przyczyny, m.in. dlatego, że samochody były mocno przemieszczone.