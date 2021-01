Afera taśmowa PiS. Praca dla ludzi marszałka w zamian za odblokowanie dotacji? Są nagrania. Rzecznik marszałka mówi: "Kolejne pomówienia"

Sylwester Kubińskii - "(...) Otóż no, pan marszałek widzi tutaj, nooo inne osoby spośród naszego grona, oczywiście nie w całości, ale częściowa wymiana części zarządu. Dokładnie dwie osoby. To by rodziło te konsekwencje, że jesteśmy traktowani jako inwestycja priorytetowa.

Z sali pada pytanie: "kto miałby być tym kandydatem?"

Kubiński: Jeżeli chodzi o kandydatury, no to powiedzmy, że jest to do dyskusji sprawa, ale zostały też wskazane spośród naszego grona osoby, które no, nie wiem, pan marszałek traktuje jako osoby, no, nie wiem, godne…

Głos z sali: "Życzliwe..."

Kubiński: Bardziej życzliwe, ustosunkowane (śmiech). Nie wymagajcie też ode mnie pewnych określeń czy tutaj do końca, żebym się wypowiadał, no bo pewne rzeczy, no muszą pozostać w domyśle. Natomiast, no, uważam, że propozycja jest konkretna.

I teraz pytanie, czy chcemy nadal bić się z koniem, że tak powiem, czy też, no dla dobra sprawy powinniśmy przyjąć te warunki.