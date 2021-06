Afera w IV lidze. W drużynie Stali Głowno pod innym nazwiskiem zagrał piłkarz... Startu Brzeziny

Oto treść listu, jaki otrzymaliśmy od uczestnika tamtych wydarzeń:

Na wstępie zaznaczę, że moje personalia nie mają w tej sprawie większego znaczenia bo nie to jest przedmiotem tematu, który chce poruszyć, a o ostracyzm społeczny nietrudno. Wolę zatem uniknąć bycia nazywanym „konfidentem”; „frajerem”, etc.

Zastanawiam się, gdzie podziało się fair-play w sporcie? Na studiach z zakresu wychowania kultury fizycznej czy też pedagogiki kultury fizycznej wpaja się nam, że wychowanie przez sport jest ważne, bowiem kształtuje w człowieku określone społecznie pożądane postawy. Że my jako trenerzy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie tych cech, że mamy uczyć swoich podopiecznych sportowej rywalizacji w duchu olimpizmu… i tym podobnych, jak się okazuje bzdur.

Zmierzając do brzegu. Jest druga połowa maja. Pogoda raczej jesienna niż letnia. Stadion w Kleszczowie. Mecz tamtejszej Omegi ze Stalą Głowno. Trenerzy Stali postanawiają sprawdzić czujność sympatyków łódzkiej piłki i wystawiają zawodnika, który nie dość że nie jest zgłoszony do rozgrywek… to na dodatek nie jest zawodnikiem ich klubu. Wystawiają człowieka pod obcym nazwiskiem licząc, że się nie wyda. „Wierząc”, że to co robią służy wyższemu celowi, no bo przecież nie mają kim grać, to żeby był mniejszy wstyd, że nie pojechało się na mecz to można sobie dobrać zawodnika z innego klubu.