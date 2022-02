Afrodyzjaki dla kobiet i mężczyzn. Afrodyzjaki na Walentynki 2022. Niektóre z nich na pewno masz w swojej kuchni! 14.02.2022

CZYM SĄ AFRODYZJAKI?

ŚWIĘTOWANIE WALENTYNEK

Choć walentynki wielu z nas kojarzą się z komercją okazuje się, że według badań psychologów, obchodzenie święta zakochanych poprawia humor i podnosi poziom endorfin w organizmie. Ze względu na to, że w tym roku walentynki przypadają na poniedziałek, czyli dzień roboczy, wiele par skupi się na świętowaniu wieczorową porą. To świetna okazja do tego, by sporządzić walentynkową kolację dla ukochanej lub ukochanego. Sprawdzą się do tego afrodyzjaki, które mogą pobudzić nas i naszą drugą połówkę.