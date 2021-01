Agresywny kierowca na S8. Na drodze koło Skierniewic zajeżdżał drogę, atakował kobiety, kopał w samochody. Był pod wpływem alkoholu!

Szaleniec za kierownicą atakował inne samochody

Do mrożących krew w żyłach sytuacji doszło w piątek wieczór na Drodze Krajowej nr 70 w powiecie skierniewickim. Jadącej w kierunku Warszawy mieszkance Łodzi w pewnym momencie drogę zajechał kierujący oplem vivaro, który miał widoczne problemy z utrzymaniem toru jazdy. To był dopiero początek szokującego zachowania tego pirata drogowego. Od momentu, w którym kierująca zasygnalizowała mu sygnałem dźwiękowym niebezpieczne zachowania zaczął się koszmar jej jazdy.

Najpierw kierujący oplem zaczął gwałtownie hamować i zmuszać 42 letnią kobietę do uników. W konsekwencji takiej jazdy wjechał w roślinność i przydrożne zadrzewienia. Sądząc, że doszło do wypadku, kobieta zatrzymała się przy aucie agresora by sprawdzić, co mu się stało i powiadomić służby.

Próbował zaatakował kobietę

Kobieta na szczęście nie wysiadała ze swojego peugeota, bowiem sprawca gwałtownie ruszył, zajechał jej drogę i gdy ta zaczęła uciekać, rozpoczął pościg, podczas którego podjeżdżał bardzo blisko jej auta.