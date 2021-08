Agrounia 24 sierpnia 2021 blokuje drogi w województwie łódzkim. Rolnicy z Agrounii mają duże poparcie, tworzą nową partię 24.08.2021

Agrounia, którą dowodzi Michał Kołodziejczak, rolnik spod Błaszek w powiecie sieradzkim, zanotowała blisko 5 pkt. proc. poparcia w sondażu Ariadny przygotowanym na zlecenie Research Partner. Oznacza to, że poziom poparcia już w momencie procesu rejestracji sięga niemal wysokości progu wyborczego gwarantującego wprowadzenie posłów do Sejmu. Dokładny wynik - 4,9 proc. - Agrounia zyskuje, mimo, że wśród respondentów sondażu jej nazwę kojarzy tylko 45 proc.

Według mnie to jest świetny wynik pokazujący potrzeby Polaków, którzy nie widzą dla siebie reprezentacji w obecnym Sejmie - mówi Dziennikowi Łódzkiemu Kołodziejczak. - Mamy także swoje badania, które pokazują większą rozpoznawalność naszej nazwy, ale generalnie choć te wyniki to dopiero początek marszu w górę, to i tak już pokazują, że jesteśmy w tej chwili największą polityczną siłą pozaparlamentarną w Polsce.